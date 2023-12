"Numeri in crescita" all'ospedale di Perugia dove "l'attività torna ai livelli pre-Covid": durante il collegio di direzione allargato, che si è svolto nella mattinata di martedì 19, il direttore generale dell'azienda ospedaliera, Giuseppe De Filippis, ha illustrato i risultati di gestione del 2023 e il piano programmatico per il 2024.

Sono aumentati le prestazioni di alta specialità erogate sia in regime ambulatoriale sia di ricovero, gli interventi chirurgici di alta complessità che hanno superato i numeri degli anni pre-pandemia e gli accessi in pronto soccorso pur calando i tempi di attesa di presa in carico grazie al percorso ambulatoriale dedicato ai codici bianchi.

Nel 2023 - riferisce una nota dell'ospedale - il numero dei ricoveri arriva a 35.551 unità, in crescita rispetto al 2022 (35.486). In questo contesto, l'attività chirurgica sale a 27.076 interventi (25.308 nel 2022 e 24.646 nel 2019). Si registra il potenziamento dell'attività chirurgica di alta specialità presso il nosocomio di Perugia e l'integrazione con la Usl Umbria 1 per gli interventi chirurgici di media e bassa intensità negli ospedali di Castiglione del Lago, Assisi e Pantalla.

Il numero di accessi al pronto soccorso nel 2023 ha segnato un aumento significativo (78.341) sia rispetto al 2022 (67.593), sia rispetto al 2019 (59.555). Scende il tasso di ricovero per gli accessi al pronto soccorso, fino al 18.6 (mese di dicembre 2023), rispetto al 21.1 (dicembre 2022).

"Ciò a significare - sottolinea l'ospedale - che aumentano gli accessi al pronto soccorso ma il filtro che la struttura compie è molto più efficace, garantendo una maggiore appropriatezza del ricovero e questo porta alla diminuzione degli stessi".

E' stato implementato un percorso di ricettività dei ricoveri a ciclo continuo provenienti dal pronto soccorso destinati ai reparti di area medica e questo ha quasi azzerato il numero di barelle presenti in ospedale dando risposta ad una problematica presente in azienda sin da prima della pandemia.

Questi dati derivano anche dall'attività dell'ambulatorio dei codici bianchi, istituito nel febbraio scorso, e che è diventata ormai - si sottolinea - "una soluzione organizzativa efficace". “I numeri – spiega il direttore generale De Filippis – mettono in evidenza come il percorso virtuoso che abbiamo messo in campo stia dando i suoi risultati. Gli indicatori sono sostanzialmente tutti in forte miglioramento lavorando al massimo delle nostre potenzialità”.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA