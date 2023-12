In tanti alla cena di beneficenza per il comitato Chianelli

Anche quest'anno Perugia si è stretta intorno al comitato per la vita "Daniele Chianelli" nella tradizionale cena di natalizia per la raccolta fondi incentrata sul tema "È Natale… regala un sorriso" che si è tenuta all'hotel Brufani con circa 300 partecipanti. Tantissimi hanno voluto dare il loro contributo all'associazione che da 33 anni si occupa di sostenere ricerca, cura, assistenza e accoglienza di bambini, ragazzi e adulti malati di tumori, leucemie, linfomi e mielomi.

La cena è stata anche un'occasione per fare un bilancio delle attività svolte dei reparti di Ematologia diretto dalla professoressa Maria Paola Martelli e di Oncoematologia pediatrica guidato del dottor Maurizio Caniglia.

"È sempre commovente - ha commentato il presidente del Comitato Franco Chianelli in una nota del comitato -vedere così tanti sostenitori che hanno partecipato con vero affetto alla nostra festa di auguri e solidarietà. E non è stata da meno la grande vicinanza delle istituzioni locali che ci hanno dimostrato sostegno e supporto. Cito per tutti la presidente della Regione Donatella Tesei, il sindaco Andrea Romizi, il direttore generale dell'azienda ospedaliera, Giuseppe De Filippis, il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Vincenzo Talesa, la direttrice amministrativa dell'azienda Rosa Magnone, la presidente della Provincia Stefania Proietti, il vicepresidente del Consiglio regionale Valerio Mancini, il parlamentare Valter Verini e molti altri. E poi medici, imprenditori locali e tantissimi amici del Comitato che da anni ci sostengono. Tutti uniti per un unico obiettivo: sostenere la Sanità pubblica e riportare il sorriso sul volto di tutti i bambini malati".

Durante la serata si è svolta anche una lotteria di beneficenza, a cui hanno partecipato tutti con generosità, con in palio due quadri degli artisti Arturo Checchi e Zena Fettucciari, un gioiello e un orologio offerti dalla gioielleria Sandra di Bastia Umbra e quattro maglioni di Brunello Cucinelli.





