In cattedrale a Perugia la messa di Natale interforze

Si è svolta presso la cattedrale di Perugia la celebrazione del tradizionale appuntamento liturgico dedicato alla forze armate, a quelle di polizia e ai Corpi armati dello Stato presenti in Umbria. Tradizionale appuntamento in vista del Natale organizzato dal comando militare Esercito "Umbria".

La funzione religiosa è stata officiata dall'arcivescovo monsignor Ivan Maffeis. Presenti le massime autorità civili locali e i comandanti regionali e di esercito, carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato, penitenziaria, vigili del fuoco, Croce rossa italiana, corpo militare dell'Ordine di Malta, polizia provinciale e municipale e associazioni combattentistiche e d'Arma e i loro familiari.

L'arcivescovo nella sua omelia ha sottolineato il valore dell'impegno e la continua dedizione degli uomini e delle donne in uniforme "che indirizzano il proprio operato quotidiano per la sicurezza e la salvaguardia della collettività, in un momento come quello attuale caratterizzato da profonda tristezza, conflitti e violenza diffusa". Nelle sue parole quindi l'esortazione ai presenti a "…continuare a portare la luce nel buio della notte".

Al termine del rito religioso, monsignor Maffeis ha ringraziato il colonnello Stefano Silvestrini, comandante del Comando militare esercito "Umbria", per aver coordinato l'evento, formulando i migliori auguri di un sereno Natale alle numerose autorità intervenute, a tutti i presenti ed alle loro famiglie.



