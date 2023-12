Il Perugia ha esonerato l'allenatore Francesco Baldini

Il Perugia calcio ha esonerato l'allenatore Francesco Baldini. Al suo posto, come riporta la società in un comunicato ufficiale, è stato chiamato Alessandro Formisano. Già allenatore della Primavera biancorossa, guiderà ora la prima squadra che milita nel girone B del campionato di serie C e ha già guidato il primo allenamento all'antistadio.

Il Perugia è reduce dalla sconfitta per 2-0 nel derby con l'Arezzo, gara chiusa in nove dai biancorossi, ora quinti con 30 punti in classifica.

Nella nota diffusa in giornata, il Perugia ha scritto che a Baldini e "al vice Luciano Mularoni, al preparatore atletico Diego Gemignani, al preparatore dei portieri Davide Bertaccini e al collaboratore tecnico Claiton Dos Santos Machado vanno i più sentiti ringraziamenti per l'impegno, la serietà e la correttezza dimostrati".

Sabato 23 dicembre alle 18,30 il Perugia affronterà al "Curi" il Cesena, attuale capolista del girone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA