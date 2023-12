Consegnata a Squarta la mozione sull'ospedale di Spoleto

"Abbiamo dato seguito agli impegni assunti nel Consiglio comunale del 14 dicembre, consegnando in Regione Umbria la mozione approvata a maggioranza a difesa dell'ospedale di Spoleto. Pur impossibilitato ad essere presente per una violenta forma influenzale, ho personalmente preso contatti con il presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, Marco Squarta, affinché una delegazione istituzionale con a capo il vicesindaco Stefano Lisci, potesse essere ricevuta insieme alle associazioni cittadine": lo ha riferito il sindaco di Spoleto Andrea Sisti dopo la consegna al presidente Squarta della mozione per il ripristino dei servizi pre-Covid al San Matteo degli infermi da parte della delegazione composta da membri della giunta, consiglieri comunali e associazioni.

"Oggi - ha sottolineato il sindaco, secondo quanto riferisce una nota del Comune - è un momento importante per la nostra comunità, che permette di portare avanti un percorso politico tenendo insieme maggioranza, parte dell'opposizione e tante realtà associative cittadine, nell'interesse unico della difesa del diritto alla salute nel nostro territorio".

Il vicesindaco Stefano Lisci e l'assessore Agnese Protasi, presenti oggi a palazzo Cesaroni, hanno ringraziato "i consiglieri regionali Tommaso Bori, Michele Bettarelli e Thomas De Luca per aver sostenuto la mozione, anche partecipando all'incontro di questa mattina. Questo sostegno - hanno sottolineato - consentirà di presentare la mozione all'ordine del giorno del Consiglio regionale del 16 gennaio prossimo, con l'obiettivo di impegnare la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei a ripristinare i servizi sospesi e mai riattivati all'ospedale di Spoleto".;



