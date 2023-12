Azienda umbra salvata da dipendenti, per Zaffini è 'esempio'

E' "uno splendido e simbolico esempio di lieto fine, propizio in questo periodo natalizio" la vicenda dell'ex Trafomec, azienda umbra, salvata dai suoi dipendenti che ne sono diventati i proprietari per il senatore di Fratelli d'Italia Francesco Zaffini, presidente della commissione Lavoro e sanità del Senato. "Si tratta di un'annosa vicenda che vede protagonista un'azienda con un florido mercato di riferimento, che da anni si trascina e lotta tra mille difficoltà" aggiunge.

"Trafomec ha trovato il suo lieto fine - ha sottolineato Zaffini in una nota - proprio nel destino dei suoi dipendenti che hanno rilevato l'attività, attraverso una procedura prevista sulla carta ma con non poche difficoltà di attuazione. Da Umbro ma soprattutto da presidente della commissione Lavoro del Senato mi complimento per questo risultato, riconoscendo il merito a chi ha lavorato a questo progetto, augurandomi che in futuro tante altre condizione analoghe di difficoltà possano risolversi positivamente attraverso queste soluzioni".



