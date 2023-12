Approvato il bilancio di previsione Assemblea legislativa

L'Assembla legislativa ha approvato il proprio bilancio di previsione che prevede un fabbisogno di oltre 19 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 18 milioni 600mila per il 2025 e per il 2026.

Palazzo Cesaroni ha sottolineato che nonostante l'aumento delle materie prime, prosegue la politica di contenimento delle spese di funzionamento dell'Organismo.

Per il 2024 si prevede un aumento delle spese per l'incremento del settore energetico, la crescita generale dei prezzi e il conseguente adeguamento Istat dei contratti pluriennali sottoscritti, la salita dell'importo degli assegni vitalizi, il rinnovo del contratto delle funzioni locali, gli interventi di straordinaria manutenzione di prevenzione incendi da realizzare a Palazzo Cesaroni (circa 470 mila euro).

Le spese obbligatorie hanno un peso "preponderante" nel bilancio dell'Assemblea - si sottolinea in una sua nota -, con un elevato fattore di rigidità della spesa. Per questo nel triennio c'è un incremento della spesa complessiva prevista di circa 100 mila euro.



