Tesei, miglioramento delle infrastrutture è nostra priorità

"È una giornata importante perché restituiamo un collegamento viario strategico tra Umbria e Marche": così la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha commentato la riapertura del tratto della Contessa tra Gubbio e Cantiano.

"Da quando ci siamo insediati in Regione, abbiamo lavorato per il miglioramento infrastrutturale del nostro territorio che da sempre soffre di un atavico isolamento" ha detto ancora Tesei. "Il nostro obiettivo - ha aggiunto - è stato ed è quello di migliorare i collegamenti dall'Umbria al resto del Paese e questa opera va in tal senso".

"I lavori si sono conclusi nei tempi previsti e cioè in otto mesi e questo non era scontato", ha sottolineato Enrico Melasecche, assessore regionale alle infrastrutture dell'Umbria.

"L'intera opera, che comprende il rifacimento del viadotto e la ristrutturazione della galleria, è costata circa dieci milioni di euro", ha aggiunto.

L'assessore, assieme alla presidente, hanno voluto ringraziare Anas e la ditta che ha eseguito i lavori, "che ha lavorato con serietà e competenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA