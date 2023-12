Riaperto il tratto della Contessa tra Umbria e Marche. Stamani l'inaugurazione del viadotto e della galleria, ristrutturati, che collegano Gubbio e Cantiano.

I lavori hanno comportato un investimento di circa 10 milioni di euro - come ha ricordato l'assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche - e sono stati completati in otto mesi.

"Si tratta di un'opera di fondamentale importanza che rimette in collegamento le due regioni, con i lavoro che si sono conclusi anche con qualche giorno di anticipo", ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

"Tutto questo è stato possibile grazie ad Anas e alla ditta che ha eseguito i lavori che ha lavorato con competenza e serietà", hanno sottolineato Tesei e Melasecche.

Il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati ha evidenziato l'importanza dell'arteria "per la comunità locale che è stata chiamata in questi mesi ad affrontare dei disagi, ma ora si ritrova un'opera nuova e duratura".

Presente all'inaugurazione anche l'assessore regionale delle Marche Francesco Baldelli che ha evidenziato la "collaborazione tra le due regioni".

A illustrare i lavori completati da un punto di vista più tecnico è stato Lamberto Nibbi, responsabile Anas Umbria.





