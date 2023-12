Provincia Perugia, approvato il bilancio di previsione

Con sette voti favorevoli della maggioranza e quattro contrari della minoranza, il Consiglio provinciale di Perugia ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026. Con il voto finale si è concluso l'iter di approvazione del documento contabile di previsione, iniziato nella prima parte della mattina con la riunione dell'Assemblea di sindaci.

La presidente della Provincia Stefania Proietti ha commentato con soddisfazione che si tratta di "un grande risultato approvare il bilancio di previsione prima della fine dell'anno.

Nel redigerlo, ci siamo attenuti alla precisa volontà di avere un bilancio di previsione che permetta all'ente di essere pienamente operativo a partire dal prmo gennaio 2024 con un programma definito e con l'assegnazione certa delle risorse a ogni servizio. Negli obiettivi che ci siamo prefissi, due sono le nostre priorità: edilizia scolastica e viabilità".

"In questa annualità - ha ricordato Proietti - abbiamo conseguito alcuni risultati importanti come aver arricchito il patrimonio del capitale umano con l'inserimento negli uffici di 30 figure professionali nel 2023 e di aver operato una riorganizzazione dell'Ente che prevede una dire-zione generale, i dirigenti in capo ad ogni settore per lavorare sempre meglio per dare i servizi ai nostri Comuni".

Ad illustrare in aula i contenuti del bilancio, che ammonta a quasi 184 milioni di euro, la consigliera provinciale delegata in materia, Erika Borghesi che ha tenuto a sottolineare che "l'ente rispetta pienamente i vincoli di finanza pubblica in materia di bilancio ed è in equilibrio così come evidenziato dal prospetto della verifica degli equilibri. Da sottolineare anche che, non si prevede per il triennio il ricorso a nuovo indebitamento e neanche l'utilizzo di anticipazioni da istituto di tesoreria. Nel bilancio di previsione si dà contezza della grande mole di investimenti soprattutto per i settori di viabilità e progettazione viaria, edilizia scolastica/ beni patrimoniali e progettazione edilizia per un totale di oltre 180 milioni di euro nel triennio, è importante ricordare che i 34 interventi finanziati dal Pnrr per oltre 57 milioni (31 scuole e 3 palestre), sono stati tutti "messi a terra".



