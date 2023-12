Presidente Tesei prima passeggera sul volo Perugia-Bergamo

Sarà probabilmente proprio la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, la prima passeggera sul nuovo collegamento aereo Perugia-Bergamo Orio al Serio, che prenderà il via il prossimo 25 marzo.

Il volo è stato presentato con una conferenza stampa nella sede della Regione Umbria. All'incontro hanno partecipato, oltre a Tesei, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana (in videocollegamento) e gli assessori regionali ai Trasporti umbro e lombardo, Enrico Melasecche e Claudia Terzi ( in videocollegamento).

Salutando gli ospiti nel corso dell'incontro, la presidente Tesei ha annunciato di avere già prenotato il biglietto per il 25 marzo quando dovrà recarsi a Milano per alcuni incontri.

"Se sei libero prendiamo un caffè insieme", ha detto Tesei rivolta a Fontana. "Pranziamo insieme alle 12.00 se puoi", ha risposto il presidente Fontana, ricevendo il benestare della Tesei.



