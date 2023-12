Donati pannelli fonoassorbenti alla mensa Caritas di Perugia

"L'ottimizzazione acustica, per una mensa Caritas che ha fatto della relazione il suo punto di forza, unitamente al buon mangiare, ha un'importanza primaria.

Un'importanza che diventa un segno di cura per poter accogliere al meglio i poveri che ogni giorno ci fanno visita, presso il Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza di Perugia, alla mensa Don Gualtiero. Quest'opera rende ancor più accogliente e bello questo ambiente che è luogo di incontro, conversazione e aggregazione fra ospiti e volontari": così il direttore della Caritas diocesana, don Marco Briziarelli, all'incontro di presentazione, lo scorso fine settimana, dell'opera di allestimento di 16 pannelli-isole fonoassorbenti prodotti dalla Saint-Gobain Italia Spa a marchio Ecophon e fissati al soffitto della sala da pranzo della mensa inaugurata dal cardinale Gualtiero Bassetti nella primavera 2022.

"Come non essere grati alla Saint-Gobain Italia per questo dono prezioso - ha sottolineato il direttore don Briziarelli - che ci giunge, non a caso, nel periodo natalizio. Ci stiamo apprestando ad accogliere, insieme al nostro arcivescovo mons.

Ivan Maffeis, in questa sala, il giorno di Natale, a pranzo, oltre 100 poveri seguiti tutto l'anno dai servizi Caritas ed alcuni amici e amiche che altrimenti vivrebbero in solitudine e possiamo dirci che sarà davvero un'altra musica quest'anno".

"La nostra azienda non è nuova a questo tipo di attività benefica - ha commentato Adriano Maci, area manager del centro Italia della Saint-Gobain Ecophon - ma sapere che i nostri manufatti ad alta tecnologia vadano a beneficio di quasi 150 persone in gravi difficoltà, che quotidianamente ricevono un pasto caldo in questa armoniosa sala da pranzo, e dei tanti volontari che vi prestano servizio, non può che non farci piacere confermando l'importanza della nostra scelta a favore della Caritas di Perugia".

Nel presentare il prodotto, lo stesso manager - riferisce una nota della Caritas - ha evidenziato che "sono pannelli molto sicuri, incombustibili e con collaudati sistemi di aggancio al soffitto".



