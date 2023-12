Circa 800 tonnellate di acciaio per i lavori Anas a Gubbio

Hanno richiesto l'impiego di 800 tonnellate di acciaio, 250 delle quali per la struttura metallica dell'impalcato e 550 per le armature, i lavori di Anas per il nuovo viadotto realizzato sulla strada statale 452 "della Contessa" nel comune di Gubbio e ristrutturare la galleria adiacente. Impiegati circa 2 mila metri cubi di calcestruzzo, mentre oltre mille di quello armato sono stati demoliti e avviati a recupero.

Con un investimento complessivo di 9,4 milioni di euro gli interventi hanno riguardato la demolizione dell'impalcato del vecchio viadotto, la realizzazione di un nuovo in acciaio con appoggi antisismici, il rinforzo strutturale delle pile e delle spalle esistenti e il ripristino strutturale e idraulico della galleria.

"Vista la complessità tecnica degli interventi eseguiti - ha affermato Aldo Isi, amministratore delegato di Anas - i lavori si sono conclusi in tempi eccezionalmente ridotti grazie a uno sforzo collettivo di tutti i soggetti coinvolti. Così si restituisce a questo territorio un'infrastruttura moderna, antisismica e duratura. Data l'età e lo stato di conservazione delle opere si trattava di lavori non rinviabili, necessari a garantire la sicurezza della circolazione e ad assicurare il livello di servizio dell'infrastruttura per i prossimi decenni.

Questo intervento si inserisce nel programma di riqualificazione e potenziamento di tutta la rete stradale in gestione Anas, con investimenti senza precedenti che stanno consentendo di rimettere totalmente a nuovo la viabilità statale in Umbria e nelle Marche, a servizio di cittadini e imprese".

Le attività sono state eseguite da sei imprese, con punte di oltre 50 persone impiegate contemporaneamente, oltre ai tecnici della direzione lavori Anas. Il viadotto è lungo 107 metri ed è costituito da un impalcato a sei campate sostenuto da cinque pile, per un'altezza massima di 20 metri. La galleria è lunga circa 1,2 chilometri, di cui 95 metri all'imbocco lato Umbria con funzione paramassi.

I lavori erano previsti nell'ambito del programma di riqualificazione della strada statale 452 "della Contessa", avviato da Anas a partire dal 2019.



