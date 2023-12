Assemblea legislativa si riunisce per approvare il bilancio

L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunirà a Palazzo Cesaroni domani, martedì 19 dicembre, dalle 9.30.

All'ordine del giorno bilancio di previsione finanziario 2024-2026 per il funzionamento dell'Assemblea legislativa (relatore unico Daniele Nicchi-presidente prima Commissione), disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria (legge di stabilità regionale 2024), bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026, relatori in Aula su entrambi gli atti saranno: per la maggioranza Daniele Nicchi (presidente prima Commissione), per la minoranza Simona Meloni (capogruppo Pd).



