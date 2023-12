FdI, Prisco candida Squarta alle Europee

Emanuele Prisco candida Marco Squarta per FdI alle Europee della prossima primavera.

Secondo scrive oggi il Corriere dell'Umbria, il presidente dell'Assemblea regionale umbra ha ottenuto il disco verde da parte del suo partito, FdI dell'Umbria, il 25 novembre scorso, durante il congresso provinciale di Perugia in cui è stato eletto Alessandro Moio quale nuovo coordinatore.

Un via libera arrivato poprio dal portavoce regionale e sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco, è stato confermato oggi all'ANSA.

"Marco Squarta - ha detto Prisco al Corriere - è il più votato nel centrodestra in Umbria ed è questa l'indicazione che viene del territorio. Ovviamente poi non saremo noi a comporre le liste. Sarà la direzione nazionale a individuare i candidati migliori. Se ci sarà data la possibilità di sostenere Marco lo faremo con entusiasmo, secondo noi è la persona giusta per rappresentare non solo Fratelli d'Italia, ma anche l'Umbria in Europa. Naturalmente serve una strategia complessiva. Vedremo, noi faremo la nostra parte in Umbria. Credo meriti di poterci rappresentare in questa competizione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA