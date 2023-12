Dieci laboratori innovativi al 'Patrizi-Baldelli-Cavallotti'

Sono stati inaugurati all'Istituto di istruzione superiore "Patrizi-Baldelli-Cavallotti" di Città di Castello dieci innovativi laboratori, diffusi nelle tre sedi della scuola. Un milione di euro è la spesa complessiva per l'investimento, reso possibile grazie ai finanziamenti del Pnrr e alle risorse del Programma operativo nazionale del ministero dell'Istruzione per la programmazione 2014/2020, ovvero l'avviso "Realizzazione laboratori green, sostenibili e innovativi" e l'avviso "Realizzazione di reti locali, acquisto di lavagne digitali, laboratori green" che hanno permesso di realizzare laboratori - spiega una nota della Provincia di Perugia - in tutte e tre le scuole professionali che conta l'Istituto: Patrizi (operatore professionale agrario e tecnico agrario), Baldelli (manutenzione ed assistenza tecnica, che ingloba sia il settore meccanico che elettrico) e Cavallotti (enogastronomia e ospitalità alberghiera).

La consigliera provinciale delegata all'Edilizia scolastica, Erika Borghesi, ha ringraziato i dirigenti scolastici del territorio che, insieme al Comune di Città di Castello e alla Provincia, hanno collaborato con grande sinergia per superare le criticità. "In que- sto momento - sono state le sue parole - gli enti e le istituzioni scolastiche hanno a loro disposizione grandi risorse e l'inaugurazione di questi laboratori dimostra la capacità, non sempre scontata, delle scuole di saper intercettare i finanziamenti e di concretizzarli. Partecipare a questi bandi non è semplice poiché sono molto complessi e ciò denota capacità progettuale e competenza da parte anche del direttore dei servizi generali e amministrativi. Ai vari indirizzi scolastici vengono forniti questi laboratori tecnologicamente molto avanzati: questa è una scuola nel suo insieme che sa dare risposte ai ragazzi e li sa proiettare verso il futuro sia che continuino gli studi sia che si avvicinino alle attività lavorative".



