Un nuovo accesso per la Biblioteca ragazzi a Foligno

E' stato riaperto al pubblico il cortile rinascimentale di palazzo Deli, a Foligno. In questo modo la biblioteca ragazzi avrà un nuovo accesso diretto da piazza Don Minzoni ma anche da via Gramsci.

"E' una parte della storia della città - ha detto l'assessore alla cultura, Decio Barili - e questo cortile, poco visibile, viene restituito alla fruizione della città".

Secondo il vicesindaco Riccardo Meloni "la riapertura dell'accesso da via Gramsci è una porta simbolica in un contesto prettamente giovanile" mentre l'assessore al turismo Michela Giuliani ha sottolineato che "palazzo Nuti-Deli è uno dei tanti palazzi punto di attrazione e di interesse per i turisti".

Per l'occasione sono stati compiuti alcuni interventi come il completo restauro dei due portoni originali cinquecenteschi che permettono l'accesso al piano; l'apposizione della nuova segnaletica; il potenziamento dell'illuminazione del cortile e della scala. Nei mesi scorsi era stato savolto un accurato intervento di restauro anche sul portone principale di palazzo Deli.

L'apertura e la chiusura del cancello su piazza Don Minzoni, così come la sorveglianza sul cortile, saranno curate dal soggetto gestore (la Coop Culture rappresentate oggi da Alessandro La Porta) con gli stessi orari di apertura della Biblioteca ragazzi.



