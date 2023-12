Riaperto il ponte in ferro 'Bailey' sul fiume Tevere a Todi

Il ponte in ferro "Bailey" sul fiume Tevere, tra Ponterio e Pian di San Martino di Todi, è stato riaperto nel pomeriggio di sabato 16 dopo l'inaugurazione dell'opera di restauro e riqualificazione.

Si tratta di un ponte di natura militare, risalente alla seconda guerra mondiale, montato dagli Alleati in Toscana mentre risalivano la penisola.

Nei primi anni '50 fu trasferito a Todi per superare il Tevere e collegare le due frazioni sulle rive opposte del fiume: Ponterio e Pian di San Martino, appunto. L'inaugurazione avvenne nel 1953, giusto 70 anni fa.

Ora, dopo circa 40 anni di chiusura, torna a disposizione della comunità locale e al taglio del nastro per la fine dei lavori ha partecipato anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, oltre che l'assessore regionale Roberto Morroni e il vescovo della locale diocesi, mons. Gualtiero Sigismondi.

"Va sottolineato come il ponte non sia un intervento a sé stante bensì inserito in un grande piano di riqualificazione periurbana di Ponterio, con la realizzazione del contiguo parco pubblico, del nuovo polo scolastico e di altri interventi in corso di progettazione in tema di viabilità e vivibilità", ha spiegato il sindaco, Antonino Ruggiano. Alla riapertura dell'opera viaria ha partecipato anche tanta gente del luogo che nel corso dei decenni aveva visto naufragare vari tentativi per far tornare in vita il vecchio ponte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA