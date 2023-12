Provincia di Perugia, bilancio previsione verso l'approvazione

Il bilancio di previsione 2024 - 2026, adottato nell'ultima seduta del Consiglio provinciale di Perugia di lunedì 12 dicembre, con il voto favorevole della maggioranza, deve ora ottenere il parere dell'Assemblea dei sindaci per poi approdare nuovamente in Consiglio per l'approvazione definitiva.

Entrambi gli adempimenti sono fissati in un'unica giornata, quella di lunedì 18 dicembre: si comincia alle ore 9.00 con l'Assemblea dei sindaci per poi proseguire con il Consiglio provinciale, convocato per le ore 12.00. Per seguire i lavori del consiglio e la diretta della seduta è possibile collegarsi al seguente link: https://www.provincia.perugia.it/provincia/lavori-del-consiglio- delle-commissioni-consiliari/lavori-del-consiglio-provinciale



