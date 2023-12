Disagi per il forte vento in Umbria, dove si registrano alberi caduti e strade chiuse in molte località. Decine le segnalazioni ai centralini dei vigili del fuoco, i quali hanno anche richiesto l'intervento di una colonna mobile da fuori regione.

Nei pressi della frazione perugina di Farneto una persona è rimasta lievemente ferita dopo la caduta di una quercia sulla strada, contro la quale è andata a sbattere l'auto sulla quale viaggiava.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco non segnala altri feriti. A ridosso del centro storico di Perugia, nei pressi della piscina Pellini, una grande pianta è caduta su tre auto - tutte in quel momento vuote - danneggiandole, Tra le località più colpite, il comune di Gubbio, dove la squadra vigili del fuoco è intervenuta per diversi alberi caduti e addobbi natalizi rovesciati, sempre a causa dalle forti raffiche di vento.



