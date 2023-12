Si lavora per ritorno in Umbria barbabietola da zucchero

Un possibile ritorno in Umbria, dopo circa 20 anni, della barbabietola da zucchero da realizzare siglando accordi contrattuali con la Cooperativa produttori bieticoli che con il marchio commerciale Italia Zuccheri è l'unica filiera italiana. Si è parlato di opportunità sullo sviluppo della filiera nel territorio regionale durante un incontro organizzato nella sede di Confagricoltura Umbria di fronte ad una platea di imprenditori agricoli e tecnici di settore. Sono intervenuti oltre al presidente di Confagricoltura Umbria Fabio Rossi, il vicepresidente di Coprob Giovanni Tamburini e un esperto dell'ufficio tecnico agronomico.

"È già da tempo che stiamo valutando la fattibilità - ha detto Rossi - di un ritorno alla coltivazione della barbabietola. Prima di coinvolgere i nostri soci, lo scorso anno, abbiamo fatto una sperimentazione con aziende dell'Altotevere socie della Proagri. Il risultato è stato soddisfacente e per questo vogliamo coinvolgere anche altre aziende del nostro territorio per quello che riteniamo sia un'importante opportunità economica".

"La struttura Cooperativa - ha affermato Tamburini - ha permesso di mantenere la produzione, anche in questi ultimi 10 anni, nonostante il ribasso dei prezzi. Oggi, invece, il prezzo dello zucchero è arrivato a livelli più alti degli ultimi 20 anni".



