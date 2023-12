Presidente Aci ai giovani, velocità provatela solo in pista

"La velocità provatela in pista, all'autodromo di Magione. Capirete meglio che la guida su strada è molto più pericolosa" è il messaggio del presidente di Aci Perugia Ruggero Campi agli studenti di quattro classi dell'istituto Marconi Cavour Pascal intervenuti all'ultimo appuntamento di Incontri e dialoghi a Santa Giuliana. Una platea particolarmente attenta, consapevole del pericolo di rimanere vittime della strada o subire danni di carattere permanente.

Non solo ascolto ma coinvolgimenti di studenti ed insegnanti - spiegano gli organizzatori -, che hanno manifestato la volontà di partecipare ai corsi di guida sicura che Aci Perugia organizza periodicamente. Campi si è soffermato dapprima nell'individuare il linguaggio più efficace per coinvolgere i giovani, fornendo dati che "restano allarmanti, nonostante una diminuzione del numero incidenti stradali". "Al di là dei costi che gravano su tutti i cittadini per spese sanitarie e lavoro perduto - ha sostenuto -, si può solo immaginare il dramma dei familiari, lo choc alla notizia del coinvolgimento di un congiunto, di un figlio, in un incidente stradale".

All'incontro hanno partecipato anche il comandante della polizia stradale di Perugia e quella della municipale, Francesco Cipriano e Nicoletta Caponi. "Non vedeteci solo come rilevatori di infrazioni del codice della strada, ma come chi vuole mettere in sicurezza le vostre vite e quelle degli altri", ha sottolineato Cipriano.

Il dibattito è stato moderato dai giornalisti Mario Mariano e Paola Costantini, hanno coinvolto anche docenti e studenti.

Il professor Stefano Rossi Ciucci a nome della scuola presente all'incontro, ha sottolineato come il tema proposto è costantemente tenuto a mente dagli studenti, molti dei quali neopatentati.

Le conseguenze di un incidente grave sono state illustrate dalla sociologa Maristella Mancino, che opera nella struttura di Unità Spinale dell'ospedale di Perugia.

A portare il saluto della Amministrazione comunale l'assessore alla sicurezza, Luca Merli. Il comandante la Scuola, generale Pietro Romano ha ringraziato i relatori ha sottolineato l'efficacia degli interventi.



