Per il Post 2024 anno di rinnovamento e ripartenza

Rinnovato consiglio di amministrazione per il Post, Perugia officina per la scienza e la tecnologia, che alla soglia dei 20 anni dall'apertura inizia una nuova fase del suo percorso con l'ingresso di Gesenu come socio.

Il cda, unitamente ad un fitto programma di iniziative previste al centro servizi Alessi per il Natale, è stato presentato alla sala della Vaccara di Palazzo dei Priori.

"L'ingresso di Gesenu è stata un'opportunità irrinunciabile", ha detto il presidente del Post, Francesco Gatti annunciando che il 2024 sarà "un anno di rinnovamento e ripartenza con tante iniziative".

Presenti all'incontro il consigliere delegato Luciano Piacenti, Beatrice Castellani, Giacomo Giorgi ed Elisa Terrosi (cda Post), gli assessori comunali Leonardo Varasano e Margherita Scoccia, Erika Borghesi per la Provincia. Il Post-Perugia officina per la scienza e la tecnologia, in occasione del Natale e fino al 7 gennaio organizzerà iniziative per i più piccoli al centro servizi Alessi, a Perugia. I laboratori educativi e didattici, già avviati nei giorni scorsi e rivolti a ragazzi fino a 11 anni, sono parte integrante dell’attività formativa del Post, che si rilancia con l’ingresso del nuovo socio Gesenu. In occasione della presentazione del nuovo consiglio di amministrazione, organizzata a palazzo dei Priori, il consigliere delegato Luciano Piacenti ha sottolineato che la società “contribuirà ad arricchire l’offerta formativa che il Post sta già portando avanti con le scuole”. Particolare attenzione sarà rivolta al tema della sostenibilità ambientale. L’ingresso di Gesenu “consentirà di arricchire l’offerta formativa che Post sta portando avanti con le scuole ed avviare altri progetti”, ha sottolineato il presidente Francesco Gatti. “Ci sono varie proposte sul campo - ha aggiunto -, come mostre, campi estivi, compleanni al Post, laboratori del sabato”. “Parte un impegno che guarda al futuro, ma con la ricchezza del Post”, ha detto l’assessore Leonardo Varasano (Cultura) intervenendo alla presentazione. “Un giorno doppiamente importante” ha aggiunto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA