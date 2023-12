Natale 2023 'da record' per il turismo ad Assisi

Natale "da record" ad Assisi per i tanti turisti presenti in occasione del ponte dell'Immacolata, che ha registrato oltre 26 mila presenze, con una crescita del 61% rispetto al 2022 e un vero e proprio boom di stranieri, aumentati dell'82%, il 10% del flusso totale. I dati sono stati diffusi dall'ufficio turismo e marketing territoriale del Comune che ha spiegato derivano dalla rilevazione di presenze smartphone, fatta per conto dell'ente da società specializzate e leader nel settore della telefonia, rielaborate da piattaforme specifiche. Un sistema definito "innovativo e unico in Umbria".

Il periodo considerato va dal 6 al 10 dicembre 2023.

L'aumento delle presenze è stato progressivo - rileva il Comune in una nota -, con il picco di 8.731 registrato sabato 9, con 2 mila persone più dello stesso giorno del 2022.

Segnalato il tutto esaurito nelle strutture ricettive del territorio comunale, con ristoranti, bar e negozi affollati, così come tutte le principali attrazioni proposte nel programma del Natale ad Assisi. Secondo il Comune un fenomeno destinato a proseguire per Natale e Capodanno, considerati il trend e le richieste d'informazioni registrate dall'ufficio informazioni e accoglienza turistica.

"Siamo di fronte a un record assoluto - evidenzia Fabrizio Leggio, assessore al turismo del Comune di Assisi - con numeri straordinari. Nessuno ricorda un ponte dell'Immacolata con una simile affluenza turistica, strutture ricettive sold out al cento per cento e giudizi lusinghieri su accoglienza e atmosfera della città. Assisi ancora una volta traina il flusso dei turisti in Umbria, come meta più gettonata e destinazione di tendenza. Risultati concreti, frutto di un grande lavoro di squadra, grazie a investimenti importanti, un programma di qualità e un'ampia strategia di promozione dell'immagine di Assisi, con campagne di comunicazione a carattere nazionale e regionale, attraverso mezzi tradizionali e innovativi, a cominciare da social e web, in sinergia con la Regione che ha dato spazio anche alla nostra città negli spot promozionali".





