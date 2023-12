La biga di Monteleone di Spoleto sulla Voce di New York

La biga di Monteleone di Spoleto finisce sul giornale on-line La voce di New York, con due articoli che riaccendono i riflettori sul carro etrusco risalente al VI secolo a.C. che la città umbra sostiene sia stato rimosso illegalmente dall'Italia.

Charles Vincent Sabba Jr, autore del testo, ha scritto a Marisa Angelini, sindaca di Monteleone di Spoleto, spiegando che "a New York in tanti hanno letto questi articoli e l'avvincente storia della biga trafugata".

"Auspichiamo che i musei americani - ha commentato la sindaca Angelini - adottino nuove politiche etiche e morali per correggere gli errori del passato e restituire ciò che più rappresenta le radici storiche e culturali dei popoli italici del centro Italia. Oggi ho inviato i due articoli apparsi sulla stampa americana al ministro Gennaro Sangiuliano confidando nella capacità diplomatica del ministro a correzione dell'inerzia del passato".



