Il mercato di Natale di Campagna amica nel cuore di Perugia

Il mercato di Natale di Campagna amica è sbarcato per la prima volta nel cuore di Perugia in largo della Libertà, dove resterà aperto fino a domenica, dalle 10 alle 20. Vino, olio, birra, legumi, farine, tartufo, salumi, pasta, miele, prodotti da forno, zafferano, conserve, confetture, formaggi e alcune delle eccellenze proposte da oltre 15 imprese agricole locali.

Una occasione - sottolinea Coldiretti - per promuovere il lavoro degli imprenditori agricoli umbri e la "filiera corta" in città, ma anche il "mangiar sano garantito dai prodotti agroalimentari locali e dallo street food contadino".

All'inaugurazione hanno partecipato tra gli altri il presidente della Coldiretti Umbria Albano Agabiti, il direttore regionale Mario Rossi, il prefetto Armando Gradone, il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta, il sindaco Andrea Romizi.

Per tutti i tre giorni del mercato, sarà possibile fare la "Spesa sospesa", acquistando generi alimentari da donare alla Caritas diocesana, che provvederà a consegnarli alle famiglie più bisognose.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA