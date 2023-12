Superbonus, 'molte centinaia' cantieri umbri a rischio

Sono "molte centinaia" i cantieri edili a rischio in Umbria per le questioni legate al superbonus edilizio per i condomini. A denunciarlo sono Confartigianato imprese e Cna che esprimono "forte preoccupazione per il fatto che la richiesta proroga della scadenza del fissata per il 31 dicembre non sia stata ancora disposta dal Governo".

Secondo le due associazioni "il mancato buon fine di una parte rilevante di questi cantieri determinerebbe un impatto economico devastante sui condomini, sulle imprese, con la possibile chiusura di molte di esse, e sull'intera economia regionale umbra". "Le imprese e i privati - aggiungono - non potrebbero sopportare per evidenti ragioni tecnico-economiche la riduzione del beneficio pubblico in caso di non rispetto del termine del 31 dicembre".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA