Sebino Nela sarà a Perugia per presentare il suo libro

"Il vento in faccia e la tempesta nel cuore" è il titolo del libro che Sebino Nela presenterà nel corso dell'evento organizzato dal Roma club Perugia Alessio Felicino, atleta prematuramente scomparso per una malattia rara.

L'appuntamento è stato organizzato in occasione delle festività natalizie in cui sarà ospite l'ex terzino della Roma che, il 20 dicembre alle 18.45 alla Città della domenica, parlerà del suo libro, una autobiografia senza compromessi e racconterà la sua storia, di calciatore e di uomo, che lo ha visto affrontare dure prove in campo e soprattutto fuori.

A seguire della presentazione, il Roma Club Alessio Felicino ha organizzato una cena presso il ristorante la City, a cui sarà presente lo stesso Nela, per lo scambio di auguri e per presentare anche l'ampia attività sociale e benefica che il club svolge sul territorio e che va al di là del tifo.



