Partito di Bandecchi nomina carabiniere coordinatore sicurezza

Alternativa popolare, il partito guidato dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi, ha nominato un ufficiale dei carabinieri tutt'ora in servizio quale coordinatore regionale per le politiche sulla sicurezza. E' Francesco Caccetta, comandante del nucleo operativo radiomobile ternano.

A dare l'annuncio è stato il coordinatore regionale Umbria di Alternativa popolare Riccardo Corridore annunciando l'adesione al partito di Caccetta. Definito in un comunicato "uomo delle istituzioni e persona che costituirà per la sua storia personale un valore aggiunto per il partito".

Caccetta è stato anche nominato coordinatore del comune di Castel Ritaldi.



