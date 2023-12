Malata, più in trappola senza il sì al suicidio assistito

Si sente "un po' più in trappola" Laura Santi, perugina di 48 anni affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla dopo che l'Usl Umbria 1 ha ritenuto che "non ci siano i presupposti per esprimere un parere favorevole" dopo la richiesta di verifica delle condizioni di salute per accedere al suicidio assistito perché mancano i trattamenti di sostegno vitale. "Bisogna capire cosa significa vivere ogni giorno con una malattia come questa" sottolinea parlando con l'ANSA.

"Mi rendo conto che quello del fine vita è un tema di frontiera - dice Santi -, ancora più dell'aborto. Sono però pronta a dare battaglia e andrò anche alla Corte costituzionale o a quella europea se necessario. Mi piacerebbe scavalcare questa discriminazione: i malati con i trattamenti di sostegno vitale possono morire mentre quelli come me, con la sclerosi o tante altre malattie, no. E' una aberrazione e lo abbiamo visto anche in questi giorni".

La giornalista umbra chiede la possibilità di accedere al suicidio assistito come "carta da poter ancora giocare come elemento di libertà". "Non è che la uso come un tranquillante - aggiunge - ma è chiaro che quando ti aggravi e velocemente due conti li fai. Io e mio marito Stefano ne abbiamo parlato seriamente. Ho fatto una bella vita e non ritengo che sia conclusa domani ma penso che avere quel pezzo di carta in mano mi consentirebbe di allungarla ancora di più. Ne sono sicura".

"Umanamente ci si sente un po' più soli e un po' più in trappola ma non è che per questo smetto di combattere" afferma ancora Laura Santi. "Io vado fino in fondo - aggiunge - e posso permettermi di aspettare. C'è la Svizzera ma non posso mandare in carcere mio marito dopo quello che ha passato con me. Trovo assurdo e paradossale che in Italia non ci sia empatia per i malati gravissimi, non si discuta in modo serio e questa per me è una tortura, una violenza di stato".

"La mia malattia non è mortale ma non si ferma. Sei sempre più paralizzato e vivi solo grazie alle mani di altri sul tuo corpo. Come risolviamo la questione mia e di tanti altri malati come me?" conclude Laura Santi.



