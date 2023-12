Cresce sempre di più il servizio oncotaxi di Avanti tutta

Sono state quasi 500 le corse del servizio oncotaxi assicurate quest'anno da Avanti tutta. Un servizio ideato nel 2017 da Leonardo Cenci per supportare quei malati autosufficienti ma in difficoltà nel raggiungere le strutture sanitarie per sottoporsi alle cure (chemioterapie e radioterapie), a carico dell'associazione con il sostegno della Fondazione Perugia e realizzato in convenzione con i vari comitati della Croce rossa italiana presenti nel territorio della Usl Umbria 1 e con Ovus pubblica assistenza di Corciano.

Dal 2017 le richieste per l'oncotaxi sono aumentate in maniera esponenziale, è stato spiegato nel corso di un incontro voluto da Avanti tutta e tenuto presso il Creo dell'Azienda ospedaliera di Perugia. "Numeri che testimoniano l'ottimo lavoro svolto dalla Fondazione, attraverso l'opera quotidiana di Noemi Puccetti - è stato sottolineato - e la necessità di trovare maggiori risorse per garantire la continuità e lo sviluppo del servizio stesso".

"Stiamo dando continuità - ha detto il presidente della fondazione Avanti tutta, Federico Cenci - ad un'idea illuminante e carica di umanità di mio fratello Leonardo, che nel 2017 ha trasformato delle esigenze reali in un vero e proprio servizio, molto utile a tante persone che vivono la realtà della malattia oncologica".

Alla conferenza stampa ha partecipato anche il direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis. "Siamo orgogliosi - ha detto - di avere al nostro fianco realtà associative così attente alle esigenze delle persone malate e delle loro famiglie. Siamo a disposizione per collaborare e dare un ulteriore contributo di assistenza e vicinanza a chi ne ha bisogno".

Beatrice Santi, vice presidente di Avanti Tutta, ha quindi ricordato la "straordinaria figura" di Leonardo Cenci, mentre Pierfranca Pergoloni ha portato una testimonianza sul servizio.

Presenti anche il prof. Fausto Roila, già direttore del reparto di Oncologia, la professoressa Anna Maria Mosconi, neo direttore, la caposala Annarita Presciutti e la presidente di Croce rossa Perugia, Fiorella Corinaldesi.



