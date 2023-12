Bomba carta in casa tra sostanze dopanti, arrestato

Una bomba carta pesante oltre mezzo chilo e ritenuta potenzialmente molto pericolosa dagli investigatori è stata sequestrata dai carabinieri nel corso di una perquisizione in casa di un trentenne operaio di Gualdo Tadino, indagato per commercio illecito di sostanze anabolizzanti e dopanti. L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione illecita di materiale esplodente.

L'intervento è stato condotto dai carabinieri del Nas di Perugia insieme a quelli di Gualdo Tadino. Oltre a "numerose" confezioni relative alle sostanze - riferisce l'Arma in una nota - sono stati individuati la bomba carta fabbricata artigianalmente del peso di circa 640 grammi e circa due chili tra nitrato di potassio e zolfo. Sostanze definite idonee, miscelandole, alla fabbricazione di manufatti esplodenti.

La bomba carta è stata recuperata dagli artificieri del comando provinciale carabinieri di Perugia e fatta brillare in un luogo sicuro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA