Torna a Città di Castello il Babbo Natale in canoa

Torna a Città di Castello Babbo Natale in canoa, il suggestivo evento che si ripete da 43 anni sulle acque del fiume Tevere. Venticinque atleti del Canoa club Città di Castello (società fondata nel 1969, che annovera nel ricco palmares campioni del mondo e italiani) che illuminati da torce, solcheranno le acque del fiume, per circa 800 metri dalla frazione di Piosina al ponte del Tevere. Una tradizione che viene da lontano, il Natale del 1980, e che si rinnoverà il 25 dicembre dalle 16.30. Ci saranno anche "le farfalle", donne operate al seno dell'Associazione Altotevere contro il cancro, che praticano canottaggio per il recupero psicofisico dopo l'intervento.

L'evento rappresenta il modo scelto dagli organizzatori del Canoa club, affiancati dal Comune di Città di Castello, per porgere gli auguri per le festività ai propri soci, ai cittadini e ai numerosi turisti presenti città con uno sguardo alla solidarietà.

Un Natale a contatto con la natura a poca distanza dalle bellezze storico-artistiche della Pinacoteca comunale, culla del Rinascimento, di Raffaello e Signorelli, degli Ex Seccatoi-musei Alberto Burri e della Mostra internazionale di arte presepiale (fino al 7 gennaio 2024) che nella cripta del duomo propone una vetrina esclusiva di circa 200 opere provenienti da tutta Italia e dal mondo.

Il programma prevede alle 16,30 circa la partenza dei 25 Babbi Natale in canoa dalla località Piosina verso il ponte sul Fiume Tevere e la sede nautica del canoa, il Circolo "Giancarlo Gildoni" dove alle 17.00 è previsto l'approdo nelle vicinanze del presepe pensile, con distribuzione di cioccolatini e dolciumi. Alle 17,30 ci sarà uno spettacolo pirotecnico.



