A Terni sfiorati i 18 gradi, temperature quasi primaverili

Con 17,8 gradi Terni è la città umbra più calda in questo mese di dicembre caratterizzato da temperature più primaverili che invernali.

Stando alle centraline del Centro funzionale della Protezione civile, i 17 gradi sono stati comunque raggiunti in varie località, tra cui Bastia Umbra e la zona di Todi. A Perugia il termometro si è fermato a tra i 15 e i 16 gradi, temperatura praticamente registrata in gran parte della regione.

Temperature che sono, per l'Umbria, praticamente il doppio delle medie del periodo: a dicembre le massime in Umbria si attestano attorno ai nove gradi, due le minime. Invece ora anche le più basse non scendono sotto i 10 gradi, fatta eccezione per le località appenniniche.

Sul fronte delle previsioni meteorologiche dal Centro funzionale si annunciano, per giovedì piogge e neve sopra i 1.200 metri di quota con un calo delle temperature. Meteo in miglioramento nella giornata di venerdì.



