Un libro sulla Banca Credito cooperativo di Spello e Velino

Presentato nella sala dell'Editto di Spello il libro "La Banca di Credito cooperativo di Spello e del Velino, insieme alla gente vicini al territorio dal 1907" (Mede in Italy Lab edizioni) curato da Roberto Conticelli, già presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria e dal professore dell'Università di Perugia ed economista Libero Mario Mari.

Si tratta di un lungo resoconto, ricco di testimonianze dirette ed indirette, relativo ad un periodo carico di trasformazioni che attraversa due guerre mondiali, il boom economico, gli anni '70-'80, l'arrivo dell'Euro, la riforma del Credito Cooperativo, fino ad approdare ai giorni nostri con la fusione tra la Bcc di Spello e quella del Velino nel 2021.

"In oltre un secolo di storia - è detto in un comunicato della Bcc -, lo sportello di una cassa rurale locale è stato capace di compiere evoluzioni prima impensabili, adattandosi più volte a cambiamenti che non è esagerato definire epocali". "Il nostro lavoro - hanno detto i due autori durante la presentazione dell'opera alla quale ha partecipato anche il sindaco Moreno Landrini - è stato possibile anche grazie a documenti, materiali e a tante fotografie che permettono di visualizzare le storie di due piccole Casse di provincia, poi Banche di Credito Cooperativo, cresciute fino a diventare un Istituto di Credito presente oggi in due regioni e tre province nel Centro Italia. In queste pagine, nelle quali si tocca sia la storia umbra che quella reatina, ci sono le vicende del territorio, del suo tessuto sociale ed è interessante capire come sia cambiato nel corso dei decenni. E' stato un lavoro di ricerca autentica, ora a disposizione della comunità".

Alla presentazione del volume il presidente della Banca, Alessio Cecchetti, ha parlato di "lavoro prezioso che rappresenta la nostra storia, per noi una bussola capace di indicare una possibile strada da percorrere" e il direttore generale, Enrico Duranti, ha sottolineato come la Bcc "sia sempre stata attenta alle sfide del territorio, questo ha fatto la differenza".



