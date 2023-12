Tesei, Umbria orgogliosa di ospitare G7 della disabilità

Per l'Umbria è "motivo di orgoglio" ospitare nel 2024 il G7 dedicato alla disabilità "con tutti i principali ministri del mondo su un tema che sta particolarmente a cuore". Lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei che ha incontrato a Palazzo Donini la ministra Alessandra Locatelli. "E' importante migliorare sempre la condizioni di inclusione delle persone con disabilità e lo stiamo facendo nel migliore dei modi, ciascuno con il proprio ruolo" ha detto la governatrice.

"Sicuramente questo momento di confronto sarà di straordinaria importanza - ha detto ancora Tesei - e l'Umbria ancora una volta sarà protagonista. Ci mettiamo a disposizione per creare tutte quelle condizioni che possano rendere questa regione ospitale al meglio per tutti coloro che arriveranno".





