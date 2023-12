Tesei, condizioni per sviluppo dell'Umbria nei prossimi anni

"Credo che questa regione ha cominciato a cambiare da tutti i punti di vista, da quello economico al turismo e le infrastrutture. Le condizioni abilitanti per lo sviluppo economico e sociale dei prossimi anni. Possono darci risultati positivi a partire dal 2024 ma anche negli anni a seguire": la presidente umbra Donatella Tesei ha sintetizzato così il Documento di economia e finanza approdato in Assemblea legislativa. "Un documento molto pragmatico che individua i risultati raggiunti e la via da proseguire con grande determinazione nei prossimi anni" ha aggiunto.



