Pastorelli, clima pesante in Provincia dopo attacco hacker

"Dopo l'attacco hacker ai sistemi informatici, nelle stanze della Provincia di Perugia si respira un clima molto pesante che merita di essere approfondito": così il capogruppo regionale della Lega Stefano Pastorelli ha commentato, a margine dell'interrogazione rivolta alla presidente Donatella Tesei, l'attacco informatico che di recente ha colpito l'Ente provinciale. In particolare, nel suo atto si è concentrato sulla perdita di dati di sensibili, sulla disfunzione dell'ente in merito allo smaltimento delle pratiche e sulla sorte dei progetti presentati che coinvolgono fondi Pnrr e post sisma.

"La presidente Tesei - afferma Pastorelli in una nota - ha confermato che da parte della Regione Umbria c'è stato e continua ad esserci massimo impegno, cospicui investimenti e tutto il rispetto delle normative vigenti circa la sicurezza informatica e la protezione dei dati sensibili. Evidentemente lo stesso non può dirsi dell'operato di Stefania Proietti per quanto riguarda la Provincia di Perugia. A quanto pare potrebbero essersi palesate mancanze e inadempienze che potrebbero tradursi in un ritardo nell'attuazione di importanti progettualità di cui la Provincia è titolare, con milioni di euro di fondi a rischio. Una questione difficile da approfondire a causa del clima politico, stile Urss anni '60, che si è creato alla Provincia di Perugia dove arrivano voci, seppur da confermare, di dipendenti redarguiti forse per aver detto le cose come stanno. Versioni che, tra l'altro, smentiscono le dichiarazioni fin troppo ottimistiche della stessa Proietti sbandierate in Aula di consiglio. A questo si aggiunge un fatto ancora più grave, ovvero l'aver impedito, da parte di apicali dell'Ente, lo svolgimento della Commissione provinciale garanzia e controllo del presidente Giovanni Dominici, che avrebbe dovuto indagare sulla questione ascoltando proprio le testimonianze dei dipendenti. Da chi come la Proietti ambisce a guidare la Regione Umbria - conclude - ci si aspetterebbe più trasparenza e sicuramente maggiore capacità nella gestione delle criticità".





