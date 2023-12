Lega, in Umbria crescita superiore alla media nazionale

"Il Defr illustrato dalla presidente Donatella Tesei, oltre a sottolineare i risultati raggiunti, delinea il quadro degli obiettivi da realizzare nel 2024, proseguendo nel percorso tracciato in questi anni dove, nonostante le crisi economiche, la pandemia e le guerre, la Regione Umbria ha saputo distinguersi ottenendo risultati di crescita superiori alla media nazionale": il capogruppo regionale della Lega Stefano Pastorelli e la consigliera regionale Paola Fioroni, vicepresidente dell'Assemblea legislativa, commentano l'approvazione del Documento. "Dal 2019 - evidenziano - è stata voltata completamente pagina rispetto alla gestione di sinistra che aveva isolato la nostra regione, annichilendo ogni possibilità di crescita e prospettiva futura".

"E' cambiata l'impostazione di base - dicono Parorelli e Fioroni - di politiche attente, ragionate e lungimiranti, che hanno saputo far leva sulle potenzialità dell'Umbria e valorizzare i punti di forza. L'aumento del Pil, con una inversione di tendenza rispetto al passato, il tasso di occupazione al 65% di 5 punti sopra la media italiana, la crescita delle grandi aziende e delle piccole e medie imprese, ne sono testimonianza, insieme alla crescita del turismo, i record dell'aeroporto, l'accelerazione impressa alla ricostruzione post sisma, gli interventi infrastrutturali che stanno prendendo forma. Importanti risultati dai quali ripartire per l'attività del 2024 sono stati raggiunti nel comparto del sociale, in particolare nel sostegno alle famiglie, ai giovani, alle neo mamme, alle persone con disabilità, nella certezza di poter approvare nel 2024 anche la legge sulle famiglia per destinare nuove risorse a chi ne ha bisogno, a chi ha un figlio o desidera averlo. Ora si apre una nuova fase, caratterizzata dalle possibilità offerte dai fondi del Pnrr e anche in questo caso l'Umbria ha dimostrato molto più di altre regioni di saper mettere a terra progetti ambiziosi nei tempi previsti. La strada è tracciata e siamo certi di poter concludere il nostro mandato guidati da quella visione di futuro che fin dall'inizio ha caratterizzato il nostro lavoro e ci ha permesso di mettere in campo tutte le azioni necessarie al rilancio della nostra regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA