Denuncia violenze da compagno che viene arrestato

E' stata raccolta dai carabinieri della compagnia di Spoleto utilizzando anche la Stanza tutta per sé appositamente allestita in caserma la denuncia di una donna che ha portato all'arresto del compagno, un cinquantenne del posto, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Una misura cautelare in carcere richiesta dalla Procura spoletina.

La donna si è rivolta all'Arma lo scorso novembre, dopo essere stata medicata in ospedale. Agli investigatori ha riferito di "numerosi eventi" tra il 2022 e il 2023, contraddistinti - è detto in una nota dei carabinieri - da violenza fisica e psicologica, mai denunciati fino a quel momento.

Secondo la ricostruzione accusatoria, il cinquantenne aveva maltrattato "ripetutamente" la compagna mediante aggressioni fisiche e psicologiche, svilendola continuamente e andando ad infierire anche sulla sua salute psichica, riducendola in una condizione di estrema fragilità e di dipendenza da lui.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA