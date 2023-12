Aggressioni alla compagna incinta, arrestato in Umbria

Deve rispondere di gravi minacce, aggressioni verbali e fisiche nei confronti della compagna, anche quando era incinta, un trentacinquenne arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia. A suo carico è stata eseguita una misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Spoleto. L'intervento è stato compiuto dalla squadra mobile di Perugia e dal commissariato di Foligno.

Secondo gli investigatori i "numerosi" episodi di violenza erano proseguiti anche in seguito alla nascita del bambino della coppia, ingenerando nella donna quello che viene definito un "profondo stato d'ansia e paura nei confronti del compagno".

Dall'indagine - riferisce la Questura di Perugia - è emerso che lo scorso 25 novembre, questa era stata vittima di una "violenta" aggressione subendo lesioni guaribili in 14 giorni e quindi se ne era andata di casa e a quel punto il compagno le aveva inviato - secondo l'accusa - numerosi messaggi in cui minacciava di dare fuoco all'abitazione e persino di sfregiarla.

Per questo la donna aveva chiesto aiuto alla polizia.



