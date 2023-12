Narni, presentati i progetti del Pnrr, 17 milioni di risorse

Diciotto progetti, 17,2 milioni di euro di risorse assegnate, delle quali ad oggi il 66 per cento messo a gara e il 43 affidato direttamente. Sono i numeri del Pnrr il cui stato di avanzamento è stato presentato dal Sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli con l'illustrazione da parte dell'ingegner Denis Dal Soler, project manager responsabile della gestione dei progetti. Numeri incoraggianti, ha detto il Sindaco, se si confrontano con la media nazionale degli interventi di rigenerazione urbana resi noti dal ministero dell'economia e delle finanze. Dati che indicano al 62 per cento le risorse a gara e al 23 quelle affidate.

Dei 17,2 milioni di euro, 12 riguardano il settore delle infrastrutture e delle opere pubbliche e 5 il settore dei servizi sociali, mentre 174mila euro sono destinati alle infrastrutture informatiche. "Tutti gli interventi - afferma Lucarelli - avranno un notevole impatto sull'organizzazione urbana, sulla qualità della vita e sul tessuto sociale della città. La maggior parte vanno a soddisfare esigenze particolarmente sentite dalla nostra comunità, come la costruzione del nuovo asilo nido allo scalo, la nuova bretella sempre allo scalo, i lavori di riqualificazione di alcuni centri civici, l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico di alcuni edifici scolastici. La scelta vincente - osserva sempre il sindaco - è stata quella di costituire una cabina di regia formata da dirigenti e amministratori, coordinata da Dal Soler, che sta guidando il lavoro di 16 persone interne all'amministrazione comunale".

"Questo approccio scientifico alla gestione dei progetti - sottolinea ancora Lucarelli - può costituire una metodologia di lavoro da replicare anche in futuro, poiché è un criterio e una visuale riconducibile a standard internazionali che ci pongono all'avanguardia nel panorama nazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA