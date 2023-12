Concorso 'Oro Verde', aperte le iscrizioni alla 25/a edizione

È iniziata la campagna iscrizioni alla 25/a edizione del premio regionale "Oro Verde dell'Umbria", che premia i produttori di olio Dop Umbria.

Uno strumento importante - spiega una nota della camera di commercio dell'Umbria - che, oltre a garantire al consumatore accorto ed esigente la grande qualità, permette agli addetti ai lavori di creare un appuntamento annuale per confrontarsi sulle opportunità e le problematiche del settore, sulle sue specificità, sui suoi modelli produttivi, sui problemi legati alla commercializzazione e distribuzione all'interno e all'esterno dei confini nazionali.

Il comitato promotore dell'"Oro Verde" è costituito dai rappresentanti del sistema camerale umbro, delle associazioni professionali degli agricoltori.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 17 gennaio 2024. La partecipazione è riservata ai produttori di olio extra vergine d'oliva Dop Umbria ottenuto dalla molitura effettuata nella campagna olivicola in corso.

Chi intende partecipare al concorso deve inviare la domanda tramite la piattaforma di iscrizione (https://ercoleolivario.it/iscrizioni/) o tramite mail a promocamera@umbria.camcom.it Anche in questa edizione, il concorso regionale "Oro Verde dell'Umbria" svolge la funzione di selezione per l'accesso alla fase finale del premio nazionale "Ercole Olivario", che si terrà a Perugia nel prossimo marzo. Tra le novità emerse durante l'edizione del trentennale di Ercole Olivario, è confermata anche quest'anno "La Goccia d'Ercole", una sezione a latere del concorso nazionale, introdotta allo scopo di sostenere le piccole produzioni. Per partecipare a "La Goccia d'Ercole" è necessario inviare una apposita domanda entro il 17 gennaio 2024 via mail a: ercoleolivario@umbria.camcom.it con le informazioni presenti nel modello scaricabile a questo link: info su https://ercoleolivario.it/la-goccia-di-ercole/



