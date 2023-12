Padre Fortunato, sangue innocente scorre in Europa e in Mo

"Siamo qui per dire che è troppo il sangue innocente che scorre nella nostra fragile Europa. Troppo il sangue innocente che scorre in medioriente.

Troppi i conflitti nel mondo. Tanta la politica che ha come motto 'destinati alla guerra'": lo ha detto padre Enzo Fortunato all'incontro che ha preceduto la marcia della pace. "Troppi i politici e gli uomini che alla pace preferiscono la corsa agli armamenti" ha aggiunto.

"Se pensassimo che basterebbe un anno senza spendere euro o dollari in produzioni di armi si eliminerebbe la fame nel mondo - ha sottolineato padre Fortunato - forse elimineremmo le cause dell'ingiustizia e dell'iniquità nel mondo. Mai come oggi abbiamo bisogno di luci, di strumenti di pace, di uomini e donne che non si arrendono alla logica della guerra, ma credono alle logiche della pace. Oggi propongo una domanda drammatica presente nel cuore di tanta gente: 'fino a quando?' fino a quando ci costringerete a vedere sangue innocente nel cuore della Terra Santa? fino a quando ci costringere a vedere sangue innocente nel cuore dell'Europa?".



