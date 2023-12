Melasecche, bellissima idea trapiantare albero tra i binari

"Apprendiamo che, fra le migliaia di pioppi e ailanti che sono cresciuti a dismisura lungo tutta la Ferrovia centrale umbra da Terni a Ponte San Giovanni, unica tratta dell'intera dorsale dichiarata di interesse nazionale, ma inspiegabilmente lasciata in totale abbandono, così come quella da Città di Castello a Sansepolcro, c'è anche un piccolo cedro dell'Himalaya che alcune famiglie addobbano per Natale da alcuni anni cresciuto fra i binari nella tratta nord da riattivare": a intervenire è l'assessore regionale ai Lavori pubblici e trasporti Enrico Melasecche. "Poiché si tratta di una specie di pregio che, crescendo opportunamente in ambiente favorevole, può assumere in pochi anni dimensioni anche colossali, a condizione che venga ripiantata in un parco a debita distanza da edifici, strade ed altri alberi, credo costituisca una bellissima idea quella di salvare quell'alberello" aggiunge.

"I lavori di deforestazione - ricorda Melasecche in una nota - stanno proseguendo nella tratta sud e successivamente interesseranno quella nord per cui, è opportuno trapiantarlo proprio dopo il periodo di gennaio-febbraio, quello di riposo vegetativo, se vogliamo che abbia elevate possibilità di attecchire, e farlo prima che arrivino le squadre per il taglio della vegetazione. Parteciperei volentieri a questa piccola cerimonia, magari potendo dare informazioni precise del punto a cui sono giunte le procedure per la completa riattivazione dell'intera dorsale regionale. Si tratterà quindi di un Natale e di un Capodanno che tutti potremo piacevolmente ricordare negli anni a venire, quando il cedro potrà comunque essere addobbato nella sua nuova dimora. Parleremo con Rfi per avere tutte le eventuali autorizzazioni per l'intervento in un'area ferroviaria loro assegnata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA