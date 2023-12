Landini, fermare la guerra per impedire altri morti

"Noi stiamo dalla parte delle persone, stiamo dalla parte dell'idea che bisogna cessare la guerra per impedire che ci siano altri morti e questo vale sia per i palestinesi che per gli israeliani": così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell'incontro per la pace che si è svolto a Santa Maria degli Angeli di Assisi prima della marcia per la pace. "Continuiamo a pensare che in quella terra - ha detto ancora Landini - l'obiettivo di due popoli e due Stati debba rimanere quello strategico su cui il mondo intero deve lavorare". "Attorno a queste guerre si sta giocando il nuovo equilibrio geopolitico nel mondo e quindi al centro deve esserci la vita delle persone", ha concluso Landini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA