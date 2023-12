Da Assisi chiesto il cessate il fuoco in Medio oriente

"Cessate il fuoco" chiedono i "costruttori di pace" che stamani si sono riuniti alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli di Assisi per dare vita a un momento di riflessione su quanto sta accadendo in Medio oriente.

Incontro che anticipa la marcia per la pace - edizione straordinaria - che si svolgerà oggi pomeriggio con partenza alle ore 15, per poi raggiungere la Basilica di San Francesco intorno alle ore 17.

Alla giornata - organizzata dalla Fondazione Perugia Assisi per la cultura della pace - partecipa anche il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini. Presenti, tra gli altri, il custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni e don Luigi Ciotti. Durante la mattinata si alterneranno vari interventi in presenza e da remoto, come quello di Andrea De Domenico, direttore dell'ufficio delle Nazioni unite per il coordinamento degli affari umanitari nei territori palestinesi occupati.



