E' stato necessario l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per soccorrerere e salvare un cane caduto in un dirupo sabato nella zona di Spoleto, in località Patrico.

Il cane - hanno riferito gli stessi vigili del fuoco - era scivolato per oltre 100 metri in fondo al burrone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA