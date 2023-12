Caforio, l'oblio oncologico è una norma di civiltà

"Finalmente sono stati tutelati i diritti delle persone oncologiche": lo sottolinea il presidente dell'Associazione umbra per la lotta contro il cancro, Giuseppe Caforio, dopo l'approvazione, anche da parte del Senato, del disegno di legge sull'oblio oncologico. Una legge che permetterà alle persone guarite dal cancro da più di dieci anni di vedersi tutelati molti diritti, prima preclusi.

"E' effettivamente una norma di civiltà - afferma Caforio - un bellissimo regalo di Natale per tantissimi pazienti oncologici che hanno vinto la loro battaglia contro il cancro.

Questa legge significa riappropriarsi del diritto di adottare un bambino, chiedere un mutuo in banca, attivare una assicurazione sulla vita, o acquistare un'auto a rate. Azioni importanti della propria quotidianità e di vita normale che, fino a oggi, erano precluse ai pazienti oncologici. Da oggi, tutto ciò non rappresenterà più un problema, un limite, una esclusione, perché finalmente la malattia non sarà più un marchio negativo e sparirà dalla storia individuale. Il diritto all'oblio è il diritto a essere dimenticati come pazienti oncologici e a non essere discriminati per questa loro passata condizione. Una legge che cancella discriminazioni e riafferma i diritti".





