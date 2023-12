Umbria aerospace cluster ha celebrato 15 anni dalla nascita

L'Umbria aerospace cluster compie 15 anni. Un traguardo celebrato con un incontro che si è svolto all'aeroporto internazionale dell'Umbria e che ha visto la partecipazione di imprese, rappresentanti delle istituzioni e del mondo della formazione universitaria, manageriale e professionale.

Un'importante occasione per "fare sistema" in un luogo considerato dal forte valore simbolico, che ha fatto da cornice ad un momento di networking e di festeggiamento per i "rilevanti" risultati ottenuti dal cluster - è detto in un comunicato di Confindustria -, che rappresenta l'industria regionale umbra operante nei settori di aeronautica, spazio e difesa. Costituito nel 2008 da 6 aziende, oggi conta 40 soci e un fatturato complessivo atteso per la fine del 2023 di quasi 700 milioni di euro, di cui il 50% di esportazione diretta e circa il 90% comunque destinato in ultimo all'estero. Le aziende hanno circa 4.500 dipendenti diretti, dei quali oltre il 10% impegnati in ricerca e sviluppo.

All'iniziativa sono intervenuti il presidente di Umbria aerospace cluster Daniele Tonti, quello dell'aeroporto Antonello Marcucci, la presidente della Regione Donatella Tesei, l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Michele Fioroni, la sindaca di Assisi Stefania Proietti, l'amministratore unico di Sviluppumbria Michela Sciurpa e il direttore generale di Confindustria Umbria Simone Cascioli.

"Questo anniversario - ha sottolineato Tonti - è motivo di grande soddisfazione e testimonia il forte percorso di crescita compiuto in questi quindici anni dal cluster, in termini di nuove aziende e di fatturato aggregato e numero di dipendenti.

Lo spirito di squadra e la capacità di condividere ideali, oltre che progetti e competenze, rappresentano la forza del cluster che si caratterizza per una crescente sinergia, sia tra le imprese che ne fanno parte sia con le istituzioni locali, regionali e il mondo della formazione. Quello legato ad aerospazio e difesa è un settore altamente strategico per l’industria umbra: l’impegno del Cluster è promuovere l’eccellenza espressa dal territorio, favorendo un ecosistema virtuoso tra tutti gli stakeholder regionali, non solo a livello produttivo, ma anche nella formazione e nell’innovazione tecnologica”. “Il riconoscimento, nazionale e internazionale, tributato al cluster aerospaziale umbro – ha evidenziato Tesei – è la tangibile dimostrazione della professionalità, della dedizione e della vivacità delle nostre aziende del settore. La partecipazione agli eventi europei ha confermato l’interesse che le imprese umbre suscitano. Per me, come presidente di Regione, i risultati che sta ottenendo il cluster sono motivo di grande orgoglio. La Regione, da parte sua, ribadisce l’impegno ad essere accanto a questo strategico settore, tassello di grande prestigio per l’Umbria”.

